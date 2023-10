Kurse deutscher Bundesanleihen sinken, Umlaufrendite steigt: Was bedeutet das für die deutsche Wirtschaft?

Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag und Freitag gesunken, während die Umlaufrendite gestiegen ist. Am Donnerstag stieg die Umlaufrendite von 2,72 Prozent am Vortag auf 2,74 Prozent. Am Freitag stieg sie weiter auf 2,75 Prozent. Dies geht aus Angaben der Deutschen Bundesbank in Frankfurt hervor.Unter den Bundeswertpapieren gab es am Donnerstag 61 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,47 Prozentpunkten. Dem standen 12 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,10 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 8,4 Millionen Euro. Am Freitag gab es 68 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,43 Prozentpunkten und 5 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,18 Punkten. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 11,4 Millionen Euro.Der Rentenindex Rex fiel am Donnerstag um 0,05 Prozent auf 123,57 Punkte und am Freitag um 0,07 Prozent auf 123,48 Punkte. Dieser Index wird von der Deutschen Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen berechnet.Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind in den letzten Tagen gesunken, während die Umlaufrendite gestiegen ist. Dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen abgenommen hat. Die steigende Umlaufrendite bedeutet, dass die Rendite für Anleger höher ist, was auf eine höhere Risikobereitschaft hindeuten könnte.Die Entwicklung der Bundesanleihen könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein. Zum einen könnte die verbesserte wirtschaftliche Situation in Deutschland und der Eurozone dazu führen, dass Anleger ihr Geld in riskantere Anlagen investieren. Zum anderen könnten auch politische Unsicherheiten, wie zum Beispiel der Brexit, eine Rolle spielen.Die Entwicklung der Bundesanleihen wird von vielen Investoren und Analysten genau beobachtet, da sie als sichere Anlage gelten und als Indikator für die Stabilität der deutschen Wirtschaft dienen. Ein Rückgang der Kurse und ein Anstieg der Umlaufrendite könnten darauf hindeuten, dass Anleger weniger Vertrauen in die deutsche Wirtschaft haben.Es bleibt abzuwarten, wie sich die Kurse deutscher Bundesanleihen in den kommenden Tagen entwickeln werden. Die weitere Entwicklung der globalen Wirtschaft und politische Ereignisse werden voraussichtlich einen Einfluss auf die Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen haben.

Der REX-Index (Gesamt-Index) wird aktuell mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 124,3PKT gehandelt.