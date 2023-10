Fraport-Aktien vor Quartalszahlen: JPMorgan und Jefferies warnen vor schlechten Nachrichten und senken Kursziele

Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Fraport den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen und erwartet anlässlich der Bekanntgabe der Quartalszahlen am 7. November eher schlechte Nachrichten. Das Kursziel wurde von 51 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der verzögerten Erholung des Verkehrsaufkommens in Frankfurt, des hohen Verschuldungsgrads und der starken Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf sei sie für den Flughafenbetreiber nun vorsichtiger gestimmt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie.Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für September auf "Underperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Zahl der Fluggäste am Frankfurter Flughafen sei im Vergleich zum Vormonat gestiegen, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auslastung der von Fraport betriebenen griechischen Flughäfen bleibe der Lichtblick, während Brasilien und Antalya einen Rückgang verzeichnet hätten.Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Fraport den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen und erwartet anlässlich der Bekanntgabe der Quartalszahlen am 7. November eher schlechte Nachrichten. Das Kursziel wurde von 51 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der verzögerten Erholung des Verkehrsaufkommens in Frankfurt, des hohen Verschuldungsgrads und der starken Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf sei sie für den Flughafenbetreiber nun vorsichtiger gestimmt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie.Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für September auf "Underperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Zahl der Fluggäste am Frankfurter Flughafen sei im Vergleich zum Vormonat gestiegen, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auslastung der von Fraport betriebenen griechischen Flughäfen bleibe der Lichtblick, während Brasilien und Antalya einen Rückgang verzeichnet hätten.

Die Fraport Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,54 % und einem Kurs von 46,62EUR gehandelt.