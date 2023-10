KION Group übertrifft Erwartungen im Q3 2023 und erhöht Prognose für das Geschäftsjahr

Die KION Group hat im dritten Quartal 2023 ein erheblich besseres Ergebnis erzielt als erwartet und passt daher ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an. Insbesondere das Segment Industrial Trucks & Services (ITS) hat zur starken Dynamik beigetragen. Die Gründe für das über den Erwartungen liegende Ergebnis sind die Stabilisierung der Lieferkettensituation und positive Effekte aus Maßnahmen zur Steigerung der wirtschaftlichen und operativen Agilität.Für das dritte Quartal 2023 erwartet die KION Group auf Konzernebene ein bereinigtes EBIT von rund 224 Mio. €, während im Vorjahr ein Verlust von 101,1 Mio. € verzeichnet wurde. Im Segment ITS wird ein bereinigtes EBIT von rund 235 Mio. € erwartet, verglichen mit 102,6 Mio. € im Vorjahr. Im Segment Supply Chain Solutions (SCS) wird ein bereinigtes EBIT von rund 16 Mio. € erwartet, im Vergleich zu einem Verlust von 182 Mio. € im Vorjahr.Die Umsatzerlöse für das dritte Quartal 2023 werden voraussichtlich rund 2,730 Mrd. € betragen, wobei das Segment ITS rund 2,025 Mrd. € und das Segment SCS rund 719 Mio. € beitragen. Der Free Cashflow wird voraussichtlich bei rund 101 Mio. € liegen, im Vergleich zu einem Verlust von 380,4 Mio. € im Vorjahr.Basierend auf den vorläufigen Ergebnissen hat die KION Group ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst. Die Umsatzerlöse werden voraussichtlich mindestens 11,2 Mrd. € betragen, das bereinigte EBIT mindestens 780 Mio. € und der Free Cashflow mindestens 660 Mio. €.Die endgültigen Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023 werden am 26. Oktober 2023 veröffentlicht. Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter von Flurförderzeugen und Supply-Chain-Lösungen und verbessert den Material- und Informationsfluss in verschiedenen Industrien.

Die Kion Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 34,01EUR gehandelt.