Netflix senkt Kursziel: Verzögertes Abonnentenwachstum und Streik der Drehbuchautoren belasten

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 520 auf 445 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Analyst Andrew Uerkwitz erwartet, dass das erhoffte Abonnentenwachstum des Streaminganbieters nach der Umstellung des Abomodells sich verzögern wird. Dies liegt unter anderem daran, dass es an neuen, attraktiven Filmen und Serien mangelt und aufgrund des Streiks der Drehbuchautoren in den USA. Uerkwitz hat daher seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2024 reduziert.Netflix plant, den Erfolg seiner Filme und Serien für Erlebnis-Standorte zu nutzen. In einem "Netflix House" sollen Zuschauer Fanartikel kaufen und an Sendungen angelehnte Gerichte essen können. Josh Simon, Manager bei Netflix, gab bekannt, dass die ersten beiden Standorte 2025 in den USA eröffnet werden sollen, gefolgt von einem internationalen Ausbau. Die Pläne beinhalten auch, dass Zuschauer in die Welt des Netflix-Programms eintauchen können. Bisher hat Netflix bereits in verschiedenen Städten zeitlich begrenzte Erlebnisse und Pop-Up-Shops angeboten, insbesondere rund um die Erfolgsserie "Stranger Things". In Los Angeles wird es ab Anfang Dezember Wettbewerbe geben, die an die Serie "Squid Game" angelehnt sind. Das "Netflix House" soll als permanenter Standort mit wechselnden Ausstellungen konzipiert sein.Die Senkung des Kursziels für Netflix durch Jefferies zeigt, dass das Analysehaus Bedenken hinsichtlich des Abonnentenwachstums des Streaminganbieters hat. Die Verzögerung des erwarteten Wachstums könnte auf die aktuelle Situation in der Film- und Fernsehindustrie zurückzuführen sein, insbesondere auf den Mangel an neuen Inhalten und den Streik der Drehbuchautoren. Diese Faktoren könnten sich negativ auf die Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2024 auswirken.Auf der anderen Seite plant Netflix, sein Geschäftsmodell zu erweitern und den Erfolg seiner Inhalte für Erlebnis-Standorte zu nutzen. Das "Netflix House" soll den Zuschauern die Möglichkeit bieten, tiefer in die Welt der Netflix-Programme einzutauchen und Fanartikel zu erwerben. Dieser Schritt könnte dazu beitragen, die Bindung der Zuschauer an die Marke Netflix zu stärken und neue Einnahmequellen zu erschließen.Es bleibt abzuwarten, wie sich die Verzögerung des Abonnentenwachstums auf die finanzielle Performance von Netflix auswirken wird. Die Senkung des Kursziels durch Jefferies deutet jedoch darauf hin, dass die Investoren vorsichtig sein sollten und die weitere Entwicklung des Unternehmens genau beobachten sollten. Gleichzeitig könnte die Expansion in den Bereich der Erlebnis-Standorte neue Chancen für Netflix bieten, seine Marke weiter zu stärken und zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Die Netflix Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 354,3EUR gehandelt.