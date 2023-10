Givaudan kämpft mit Umsatzrückgang, aber zeigt Anzeichen für Verbesserung

Der Genfer Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan hat in den ersten neun Monaten 2023 einen Umsatzrückgang verzeichnet. Der Umsatz sank um 3,5 Prozent auf 5,27 Milliarden Franken. Das Unternehmen kämpft weiterhin mit den Wechselkursen und dem Nordamerika-Geschäft. Die Währungseinflüsse waren das Hauptproblem, obwohl der Umsatz organisch um 2,9 Prozent stieg. Das Unternehmen verfehlte jedoch erneut die mittelfristige Zielbandbreite von 4 bis 5 Prozent für das organische Wachstum und lag knapp unter den durchschnittlichen Analystenerwartungen. CEO Gilles Andrier bezeichnete die Zeiten für Givaudan weiterhin als schwierig.Es gibt jedoch Anzeichen für eine allmähliche Verbesserung. Im dritten Quartal wurde ein organisches Wachstum von 4,0 Prozent erzielt, was innerhalb der Zielbandbreite liegt und die Analystenprognosen übertrifft. Über die gesamten neun Monate betrachtet schnitten die beiden Geschäftsbereiche unterschiedlich ab. Das Geschäft mit Riechstoffen lief gut, getragen von der starken Performance im Bereich Luxusparfümerie und den umgesetzten Preismaßnahmen. Das Aromengeschäft hingegen stagnierte organisch betrachtet. Das Nordamerika-Geschäft bereitet nach wie vor Sorgen, während alle anderen Regionen zulegten.Das Unternehmen gab keinen konkreten Ausblick auf das laufende Jahr, bekräftigte jedoch die mittelfristige Zielsetzung eines organischen Umsatzwachstums von mindestens 4 bis 5 Prozent pro Jahr und eines freien Cashflows von 12 Prozent.Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2950 Franken belassen. Das Umsatzwachstum des Unternehmens aus eigener Kraft im dritten Quartal war höher als erwartet.Insgesamt zeigt sich, dass Givaudan weiterhin mit Herausforderungen zu kämpfen hat, aber auch Anzeichen für eine allmähliche Verbesserung erkennbar sind. Das Unternehmen arbeitet daran, die Auswirkungen der Wechselkurse zu minimieren und das Nordamerika-Geschäft wieder anzukurbeln. Die mittelfristige Zielsetzung bleibt bestehen, und das Unternehmen strebt weiterhin ein organisches Umsatzwachstum und einen freien Cashflow an.

