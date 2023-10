Studie zeigt Zweifel der Reedereien: Klimaneutralität der Schifffahrt bis 2050 in Gefahr!

Laut einer Studie im Auftrag der Schiffbau-Messe SMM äußerten sich 46 Prozent der befragten Reeder skeptisch, dass die internationale Schifffahrt bis 2050 klimaneutral sein kann. Bei den Werften und Zulieferern lag die Skepsis mit 45 bzw. 40 Prozent auf einem ähnlichen Niveau. Die Zweifel beruhen auf verschiedenen Gründen. Die Reeder beklagen vor allem einen Mangel an alternativen Brennstoffen und passender Technologie, während es den Werften an Investitionsbereitschaft der Schifffahrtsunternehmen mangelt. Bei den Zulieferern stehen vor allem hohe Kosten einem Erfolg entgegen. Die Studie zeigt eine gewisse Ratlosigkeit der maritimen Wirtschaft, welche Antriebstechnologie sich durchsetzen und welcher alternative Treibstoff in ausreichendem Umfang angeboten werden kann. Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO), eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, ist für die weltweite Regulierung zuständig. Im Juli dieses Jahres haben sich die Mitglieder darauf verständigt, dass die Treibhausgasemissionen der Seeschifffahrt bis 2050 auf Null reduziert werden müssen. Rund drei Prozent des globalen CO2-Ausstoßes gehen auf das Konto der internationalen Schifffahrt.In Deutschland sollen überlange Lastwagen, sogenannte Lang-Lkw des Typs 1, auch in den kommenden Jahren auf den Straßen fahren dürfen. Das Bundesverkehrsministerium hat einen Verordnungsentwurf vorgelegt, der eine Verlängerung des Einsatzes dieser Fahrzeuge um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2026 vorsieht. Lang-Lkw des Typs 1 sind Sattelkraftfahrzeuge mit einer Gesamtlänge von bis zu 17,88 Metern. Der Einsatz dieser Fahrzeuge ist bisher bis Ende Dezember 2023 erlaubt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) betont, dass der Lang-Lkw Typ 1 ermöglicht, mehr Güter bei weniger Fahrten zu transportieren, was CO2 einspart und die Straßen entlastet. Mit der neuen Verordnung soll Planungssicherheit für die Logistiker geschaffen werden. Das langfristige Ziel ist es, den Lang-Lkw Typ 1 dauerhaft in Deutschland zu erlauben.

Kohlendioxid wird aktuell mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 86,50EUR gehandelt.