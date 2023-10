BERLIN (dpa-AFX) - Die Vorschläge der Ministerpräsidentenkonferenz für mehr Ordnung bei der Asylzuwanderung gehen dem innenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, nicht weit genug. Die Maßgabe, Asylverfahren von Schutzsuchenden aus Ländern mit einer Anerkennungsquote von weniger als fünf Prozent künftig in maximal drei Monaten abzuschließen, wäre in der Praxis nicht sehr wirkungsvoll, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Selbst wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schnell entscheidet, bleiben die Rechtsmittelfristen gleich", fügte er hinzu.

Besser wäre es aus seiner Sicht, weitere Staaten mit niedrigen Anerkennungsquoten zu "sicheren Herkunftsländern" zu erklären. Dass sich die Ministerpräsidenten bei ihrer Konferenz am vergangenen Freitag darauf nicht verständigt hätten, sei "der ideologischen Verweigerungshaltung der Grünen", die in einigen Ländern mitregierten, geschuldet, sagte Throm. Was bei dem Vorschlag der Länder auch gefehlt habe, sei "das Signal an Menschen aus den entsprechenden Herkunftsländern, sich erst gar nicht auf den Weg zu machen".