Bevor die Taliban vor zwei Jahren in Kabul wieder an die Macht kamen, hatten die militanten Islamisten selbst jahrelang Anschläge auch auf Zivilisten verübt./arb/DP/he

Unterdessen zogen Hunderte Demonstranten in Afghanistan auf die Straßen, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden. Dabei skandierten die Protestteilnehmer auch Parolen gegen Israel.

KABUL (dpa-AFX) - Die in Afghanistan herrschenden Taliban haben zum Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen aufgerufen. Die Regierung der Taliban verurteilte in einer Erklärung vom Samstag die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen aufs Schärfste.

Taliban in Afghanistan verurteilen israelische Angriffe auf Gaza

