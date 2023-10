NEOM verkündet die Einführung von Leyja als sein neuestes nachhaltiges Reiseziel

Leyja, das in der Region NEOM liegt, erstreckt sich entlang der Küste des Golfs von Akaba und lockt Besucher mit seinen malerischen Gewässern im Westen an. Von dort aus windet es sich in das Landesinnere und erstreckt sich über ein atemberaubendes natürliches Tal, das von majestätischen 400 Meter hohen Bergen umgeben ist. Diese Berge wurden über Jahrhunderte von der ungezähmten Kraft der Natur und des Wassers geformt.

Leyja ist ein weiterer Schritt in der kontinuierlichen Entwicklung von NEOM als vielseitiges Reiseziel. Es unterstützt die Bemühungen des Königreichs, im Rahmen der Vision 2030 von Saudi-Arabien eine starke und nachhaltige Tourismusindustrie zu etablieren. In Übereinstimmung mit NEOMs Strategie, einen Großteil der Flächen in seinen Reisezielen und Städten als Naturschutzgebiete zu bewahren, wird in Leyja 95 % der Fläche der Natur überlassen. Innovative, ökologische Design- und Bautechniken wurden eingesetzt, um sicherzustellen, dass sich diese Anlage nahtlos in die natürliche Umgebung einfügt.

Die drei Hotels in Leyja wurden von renommierten Architekten aus der ganzen Welt mit Bedacht entworfen, um die natürliche Umgebung harmonisch zu ergänzen, nachhaltig zu operieren und vielfältige Erlebnisse zu bieten. Jedes der drei Hotels verfügt über insgesamt 120 elegante Boutique-Zimmer und Suiten, die gleichmäßig auf 40 Zimmer aufgeteilt sind.

Das erste Hotel wurde für Aktivabenteuer konzipiert. Sein dekonstruiertes Design folgt den natürlichen Konturen des Wadis wie eine Treppe, wodurch die Struktur sanft in die Landschaft integriert ist und die natürlichen Linien des Geländes kaum beeinträchtigt werden. Die einzigartige Lage des Hotels, eingebettet in die Felswände und Talflanken, ist ideal für alle, die gerne klettern oder aufregende Erfahrungen in der Umgebung suchen.

Das zweite Anwesen erhebt sich majestätisch aus den Felsen, um im Herzen der größten Oase des Wadis zu liegen. Es dient als bezauberndes Tor zur Erkundung und Entdeckung des Tals, das sich dahinter erstreckt. Die beeindruckende Treppe, die von der Schlucht zum Eingang des Anwesens führt, ist eine Entdeckungsreise für sich und bietet einen unvergleichlichen Blick auf die Schönheit des Tals.