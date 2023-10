Nachhaltige Produkte von Far Eastern New Century stärken eine Welt des Sports und der weltweiten Mode

TAIPEH, 16. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Als führendes Unternehmen in der globalen Polyesterindustrie engagiert sich Far Eastern New Century Corporation (FENC) seit jeher für Unternehmensnachhaltigkeit auf lange Sicht. Auf der Messe für innovative Textilanwendungen in Taipeh (Taipei Innovative Textile Application Show, TITAS) vom 17. bis 19. Oktober 2023 erweitert FENC, ein Pionier auf dem Gebiet der Textiltechnologie und nachhaltigen Konzepte, sein Angebot an nachhaltigen Produkten vom Sportbereich auf internationale Modetrends und arbeitet weiterhin am Aufbau einer grünen Lieferkette.

Bei den großen Sportereignissen des Jahres 2023 erfreut sich der Trend des „Ocean Recycled Anti-Bursting Jersey" weiterhin großer Beliebtheit. Diese Trikots werden von 16 Teams der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft und der UEFA Champions League getragen, was die bemerkenswerten Erfolge bei nachhaltigen funktionalen Textilien bezeugt.

FENCs Geschäftsbereich Filament hat mit seinen innovativen CO2-negativen Technologieprodukten nicht nur die Gunst von Modemarken wie ZARA und H&M gewonnen, sondern auch mit adidas zusammengearbeitet, um eine Reihe von „Australian Open"-Tennis-Trikots auf den Markt zu bringen. Durch internationale Sportveranstaltungen werden verschiedene Möglichkeiten zur Kohlenstoffreduzierung gefördert, wodurch neue Branchenstandards gesetzt werden.

FENC TOPGREEN rTEX Spun Yarn verwandelt durch ein rein mechanisches Verfahren ohne chemische Zusatzstoffe Gewebeabfälle in 100 % regeneriertes gesponnenes Garn. FENC Topgreen rTEX Denim-Recyclinggarn behält den klassischen Indigo-Farbton bei, wodurch die Färbung in den späteren Produktionsphasen überflüssig wird und Wasser, Energie und Kohlenstoffemissionen eingespart werden. Gleichzeitig erweckt es ausrangierte Stoffe wieder zum Leben und kreiert modische und designorientierte Denim-Stile.

FENC investiert seit mehr als 30 Jahren in die Kreislaufwirtschaft und nutzt seine Kernstärken, um verschiedene innovative Recyclingtechnologien zu entwickeln, einschließlich Anwendungen für das Recycling von Land-, Meeres- und Luftabfällen. FENC engagiert sich für die Entwicklung nachhaltiger Produkte, übernimmt die Rolle eines Branchenführers und arbeitet mit Wertschöpfungsketten-Partnern zusammen, um ein nachhaltiges Ökosystem zu fördern.

Informationen zu Far Eastern New Century (FENC)

FENC wurde 1949 gegründet. Es ist ein internationales Unternehmen mit Sitz in Taiwan, das in den USA, Japan, auf dem chinesischen Festland, in Vietnam, Malaysia, auf den Philippinen und in vielen anderen Ländern/Regionen tätig ist. FENC ist der einzige Polyesteranbieter weltweit, der vertikal integriert ist, um ein Produktspektrum anbieten zu können, das von Rohstoffen bis hin zu Verbraucherprodukten reicht. Die Produkt- und Anwendungspalette deckt alle Facetten des Lebens ab, einschließlich PET-Flaschen, Lebensmittel- und Non-Food-Verpackungen, den Hygiene- und Automobilbereich, Heimtextilien und funktionale Sportbekleidung. Der Konzernertrag des Unternehmens belief sich 2022 auf 8,8 Mrd. USD mit einem Gesamtvermögen von 21 Mrd. USD. Mit über 30.000 Mitarbeitern ist FENC führend bei recyceltem PET in Lebensmittelqualität und Filamenten aus recyceltem Polyester. Laut dem Forschungsbericht Plastic Waste Maker Index 2023, der 2023 von der australischen philanthropischen Organisation Minderoo Foundation veröffentlicht wurde, hebt sich FENC von 400 Unternehmen weltweit durch seine Erstklassigkeit im Bereich Kreislaufleistung ab und gewann den ersten Platz in der globalen Kunststoffindustrie.

