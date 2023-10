Weitere Bundeswehr-Maschine holt Deutsche aus Israel zurück

TEL AVIV/BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr hat am späten Sonntagabend mit einem weiteren Flugzeug deutsche Staatsangehörige aus Israel geholt. Der Militärtransporter vom Typ A400M sei gegen 21.20 Uhr in Tel Aviv gestartet, teilte das Einsatzführungskommando auf X (früher Twitter) mit. Die Maschine sei mit 60 Passagieren an Bord auf dem Weg nach Deutschland.

Es ist die vierte Bundeswehr-Maschine, die nach Israel geflogen ist. Mit den drei vorausgegangenen Flügen waren rund 160 Menschen bereits zurück nach Deutschland geholt worden, wie das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium am Nachmittag mitgeteilt hatten. Zwei Flugzeuge waren am Morgen auf dem Militärflugplatz im niedersächsischen Wunstorf gelandet, eines am Nachmittag in Berlin.