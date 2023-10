OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Israel:

"Der Notstandsregierung um Benjamin Netanjahu bleibt wohl keine andere Wahl, als Bodentruppen in den Gaza-Streifen zu entsenden. Nur so lassen sich weitere Terror-Pogrome verhindern. Es stehen schwierige Wochen bevor, weil sich die Hamas für diese Schlacht gerüstet hat. Der Gazastreifen ist dicht bebaut, durchzogen von Tunnelsystemen. Ein blutiger Häuserkampf steht bevor. Die Tragik des palästinensischen Volkes ist schmerzhaft. Denn es befindet sich in den Händen islamistischer Fanatiker. Die Hamas wird Teile der Zivilbevölkerung als Schutzschild missbrauchen. Es gibt kaum eine Armee auf der Welt, die mit Blick auf die Zivilbevölkerung so vorsichtig agiert wie die israelische. Doch es werden Unschuldige sterben."