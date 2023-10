HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zur Lage im Gaza-Streifen:

"Es ist wie meist in bewaffneten Konflikten: Zivilisten müssen ausbaden, was Verblendung und Machtgelüste anrichten. Israel darf sich militärisch verteidigen gegen Angriffe einer bewaffneten Gruppe, die sich seine Auslöschung zum Ziel gemacht hat. Vom Völkerrecht ist dies gedeckt - unter der Maßgabe des größtmöglichen Schutzes von Zivilisten und der Verhältnismäßigkeit. Mit der Aufforderung an Zivilisten zur Flucht aus dem Norden Gazas hat Israel versucht, diese Anforderung zu erfüllen."/yyzz/DP/he