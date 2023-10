TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/23 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 08/23

14:30 USA: Empire State Manufacturing Report 10/23



EUR: Treffen der Euro-Gruppe



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Cum-Ex-Prozess gegen den Gesellschafter der Hamburger Privatbank Warburg, Christian Olearius

10:00 DEU: Pk Immobilienverband Deutschland Süd: Marktbericht Wohnimmobilien und Mietobjekte in Bayern und München

10:00 DEU: Vorstellung Herbst-Konjunkturdaten von IHK und HWK Chemnitz

10:30 DEU: Vorstellung Impulspapier: «Beitrag zu Grundlagen und Grenzen Künstlicher Intelligenz (KI) beim Einsatz in Verteidigungstechnologien» des Bundesverbands der Deutschen Industrie, des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie und des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien.

10:30 DEU: Eröffnung des neuen Berliner Standorts des Softwareunternehmens SAP mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Verband Deutscher Großbäckerei e.V.

DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker

DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz reist nach Albanien



LUX: Treffen der Euro-Gruppe



---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

12:30 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Umsatz

19:00 AUT: Telekom Austria, Q3-Zahlen



CHE: Lonza, Capital Markets Day

USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 9/23

11:00 DEU: ZEW-Index 10/23

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/23

15:15 USA: Industrieproduktion 9/23

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 9/23

16:00 USA: Lagerbestände 8/23

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:45 DEU: Geothermiekongress des Bundesverbandes Geothermie (BVG) (bis 19.10.)

15:00 DEU: Eröffnung der ersten öffentlichen E20 Tankstelle Deutschlands

DEU: Deutscher Arbeitgebertag unter anderem mit Kanzler Scholz

EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg



EUR: Treffen der EU-Ministerinnen und -Minister für Energie, Luxemburg

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUS: BHP Q1 Bericht zur Produktion

06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen (9.00 h Call)

07:00 NLD: ASML Holding, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

10:00 CHE: Swiss Re, Telefonkonferenz zum Branchentreffen in Baden-Baden 12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen

17:45 CHE: Gurit, Q3-Umsatz

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen (23.00 h Analystenkonferenz) 22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Manz, Capital Markets Day

NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3-Umsatz

USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen

USA: Citizens Financial Group, Q3-Zahlen

USA: Northern Trust, Q3-Zahlen

USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

USA: Lam Research, Q1-Zahlen

USA: Steel Dynamics, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q3/23

04:00 CHN: Industrieproduktion 9/23

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/23

08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/23

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 9/23

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

DEU: 2. Weltraumkongress des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) mit Bundeskanzler Olaf Scholz und BDI-Präsident Siegfried Russwurm, Berlin

DEU: Urteilsverkündung im Zivilstreit um die Kosten eines Krankentransportes bei einer Demonstration von Klimaaktivisten, Stralsund

09:30 DEU: 58. Symposium «Einkauf und Logistik» des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), Berlin

09:30 DEU: Kommunaler Energietag, u. a. mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und EnBW-Vorstandsvorsitzendem Andreas Schell, Stuttgart

10:00 DEU: Pk anlässlich des Geothermiekongresses des Bundesverbandes Geothermie (BVG) (17.-19.10.), Essen

12:00 DEU: Wohnungsbaukonferenz mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), Berlin

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Schindler, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 NLD: DocMorris, Q3 Trading Update

07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 h Call)

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Renault, Q3-Umsatz

07:15 CHE: Nestle, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Deliveroo plc, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz

08:00 GBR: LSE, Q3-Umsatz

09:00 DEU: DZ Bank, ao Hauptversammlung

10:00 DEU: Merck KGaA, Capital Markes Day

10:30 DEU: Munich Re, Online-Pk anl. Rückversicherertreffen in Baden-Baden 12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Telefonkonferenz zu den Q3-Zahlen 18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz

18:30 DEU: Metro AG, Q4-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q3-Zahlen

FIN: Elisa, Q3-Zahlen

FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

GBR: Rentokil Initial, Q2-Zahlen

NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen

NOR: Nordea ank, Q3-Zahlen

SWE: Investor, Q3-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen

USA: Blackstone, Q3-Zahlen

USA: Hewlett Packard Enterprise, Capital Markets Day

USA: KeyCorp, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 9/23

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 9/23

08:00 CHE: Im- und Exporte 9/23

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/23

10:00 EUR: Leitungsbilanz 8/23

10:00 POL: Erzeugerpreise 9/23

10:00 POL: Industrieproduktion 9/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 10/23

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/23

16:00 USA: Frühindikator 9/23



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker, Frankfurt/M.

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

09:00 DEU: Kongress auf Branchengipfel des Instituts für Automobilwirtschaft, Nürtingen unter anderem mit Hildegard Müller, Präsidentin Verband der Automobilindustrie, sowie Martin Daum, Vorstandsvorsitzender Daimler Truck, und Klaus Zellmer, Vorstandsvorsitzender von Skoda, Nürtingen

11:00 DEU: Pk Bankenverband VÖB: Aktienmarktprognose, Frankfurt/M.

12:30 DEU: Verbandstag 2023 des vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V., Berlin

13:00 DEU: Wissenschaftliche Konferenz anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Ifo-Institutes in Dresden, u. a. mit Ifo-Präsident Clemens Fuest, Dresden

18:00 DEU: Willy-Brandt-Gespräch «Partner und Gegner - Die EU und China zwischen Kooperation und Systemrivalität», Berlin

ESP: Informelles Treffen der EU-Handelsminister, Valencia

LUX: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister, Luxemburg

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika, Q3-Zahlen

06:30 CHE: Rieter, Investor Update 2023

07:00 CHE: BB Biotech, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen

08:00 NOR: Yarea, Q3-Zahlen

08:30 FRA: Forvia, Q3-Umsatz

10:00 AUT: AMS Osram, ao Hauptversammlung

13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen



CHE: AMS Osram, außerordentliche Hauptversammlung

CHE: Schindler, Technologietag



TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht

01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/23

03:15 CHN: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/23

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 9/23

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 9/23

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 10/23



EUR: Moody's Ratingergebnis Europäische Union, Saudi-Arabien, Frankreich, Großbritiannien EUR: S&P Ratingergebnis Großbritannien, Griechenland, Hessen, Tschechien

SONSTIGE TERMINE

EUR/USA: Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel treffen US-Präsident Biden zum US-EU-Gipfel im Weißen Haus

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen

16:00 DEU: Bayer, ESG Investor Webinar



NLD: Philips, Q3-Zahlen

SWE: Sandvik, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/23 (vorläufig)

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 9/23



SONSTIGE TERMINE

10:00 ESP: Treffen der für Telekommunikation zuständigen EU-Minister

12:00 DEU: Spatenstich für den Bau der Erdkabeltrasse A-Nord mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Meppen

DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker, Frankfurt/M.

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg



LUX: Treffen der EU-Landwirtschafts- und Fischereiminister, Luxemburg

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen (Call 14.30 h)

07:00 DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Sandoz, 9Monatsumsatz

07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen

08:00 FIN: Finnair, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen

09:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz

12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Michelin, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Kering, Q3-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Berentzen, Q3-Zahlen

ESP: Enagas, Q3-Zahlen

GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz

ITA: UniCredit, Q3-Zahlen

LUX: Eurofins Sientific, Q3-Umsatz

NLD: Randstad, Q3-Zahlen

USA: Corning, Q3-Zahlen

USA: Snap, Q3-Zahlen

USA: Spotify, Q3-Zahlen

USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen

USA: Nucor, Q3-Zahlen

USA: Halliburton, Q3-Zahlen

USA: Dow, Q3-Zahlen

USA: General Electric, Q3-Zahlen

USA: Nucor, Q3-Zahlen

USA: Visa, Q3-Zahlen

USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

USA: Paccar, Q3-Zahlen

USA: Alphabet, Q3-Zahlen

USA: Whirlpool, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 11/23

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/23 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Philly Fed Non-Manufacturing Activity 10/23 (vorläufig) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/23 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/23



---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Symrise, Q3-Zahlen

07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Sulzer, Q3-Zahlen

07:00 NLD: KPN, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Traton Q3-Zahlen (9.00 h Pk)

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

11:30 FIN: Kone Oyj, Q3-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

22:00 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

22:30 USA: Meta, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop, Q3-Zahlen

DEU: DMG Mori, Q3-Zahlen

DEU: Takkt, Q3-Zahlen

CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen

ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen

FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz

FRA: Carrefour, Q3-Zahlen

ITA: Saipem, Q3-Zahlen

NLD: Heineken, Q3-Zahlen

NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

NOR: Storebrand, Q3-Zahlen

NOR: Telenor, Q3-Zahlen

NOR: Schibsted, Q3-Zahlen

USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen

USA: IBM, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 8/23 (endgültig)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 9/23

10:00 DEU: Ifo Geschäftsklima 10/23

10:00 EUR: Geldmenge M3 9/23

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/23 (1. Veröffentlichung) 15:00 BEL: Geschäftsklima 10/23

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 9/23

18:00 RUS: Industrieproduktion 9/23



SONSTIGE TERMINE

BEL: Beginn Wirtschaftsgipfel Baden-Württemberg - EU 2023 zum Thema "Transformation gestalten - Wettbewerbsfähigkeit sichern", Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bucher, Q3-Zahlen

06:30 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Software, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Kion, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Kesko, Q3-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Telenet, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz

07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz

07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen

08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Herbst-Pk

12:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen

13:00 FRA: Axa, außerordentliche Hauptversammlung

13:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz

22:30 USA: Intel, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Trumpf, Bilanz-Pk

DEU: Baader Wertpapierhandelsbank, Q3-Zahlen

DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Q3-Zahlen

DEU: Medigene, Q3-Zahlen

CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen

DNK: Novozymes, Q3-Zahlen

ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen

ESP: Repsol, Q3-Zahlen

FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz

FRA: Sodexo, Q3-Zahlen

FRA: Atos, Q3-Zahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Umsatz

GBR: Unilever, Q3-Zahlen

IRL: Kerry Group, Q3-Zahlen

ITA: Mediobanca, Q1-Zahlen

NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen

USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen

USA: Valero Energy, Q3-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen

USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen

USA: Mastercard, Q3-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen

USA: International Paper, Q3-Zahlen

USA: Hershey, Q3-Zahlen

USA: ResMed, Q1-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q3-Umsatz

USA: Altria Group, Q3-Zahlen

USA: UPS, Q3-Zahlen

USA: Honeywell International, Q3-Zahlen

USA: Comcast, Q3-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen

USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/23 (endgültig)

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q3/23

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/23 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q3/23 (vorab)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/23 (vorab)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/23 (vorab) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/23



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: O2-Forum zu Digitalisierung in Deutschland, mit CEO Markus Haas und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, München

SONSTIGE TERMINE

BEL: EU-Gipfel, Brüssel (bis 27.0.23)



---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

06:30 CHE: Holcim, Q3 Trading Update

06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz

08:00 DEU: MTU Aero Q3-Zahlen (9.30 h Pk)

08:00 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen

10:00 ITA: UniCredit, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: PSI, Q3-Zahlen

DEU: Kuka, Q3-Zahlen

ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen

FRA: Safran, Q3-Zahlen

ITA: Eni, Q3-Zahlen

NLD: Signify, Q3-Zahlen

SWE: Electrolux, Q3-Zahlen

SWE: SKF, Q3-Zahlen

USA: ExxonMobil, Q3-Zahlen

USA: AbbVie, Q3-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen

USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 10/23

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/23

09:00 ESP: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 9/23

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/23

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/23

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 9/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/23 (vorab)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/23 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

BEL: EU-Gipfel - 2. und letzter Tag, Brüssel



---------------------------------------------------------------------------------------- °



