Zumindest mit Blick auf Konjunkturdaten dürfte der Wochenbeginn ruhig ausfallen. In Europa werden lediglich Zahlen aus der zweiten Reihe mit geringer Marktrelevanz erwartet. In den USA steht mit dem Empire-State-Index ein regionaler Frühindikator aus der Industrie auf dem Programm./bgf/stk

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0525 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,0524 Dollar festgesetzt.

