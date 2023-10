DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGT - Nach dem schwachen Freitag dürfte der Dax kaum verändert in die neue Woche gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund drei Punkte höher auf 15 189 Punkte. Vor dem Wochenende war der Dax um 1,5 Prozent gefallen und hatte damit seine zwischenzeitliche Wochenerholung mehr als abgegeben. Die Gewaltspirale im Nahen Osten sorge für massive Verunsicherung, hieß es auch am Montag noch.

USA: - GEMISCHT - Vor einem mit Risiken verbundenen Wochenende haben sich die Anleger an den US-Börsen nicht mehr vorgewagt. Nach einem Anstieg um 1 Prozent im frühen Handel schloss der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag mit 0,12 Prozent im Plus bei 33 670,29 Punkten. Börsianer verwiesen vor allem auf eine mögliche Zuspitzung des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas am Wochenende. Gesucht waren daher als sicher geltende US-Anlagen. Der technologielastige Nasdaq 100 zählte nicht dazu, er verlor mit 1,24 Prozent noch mehr an Boden.

ASIEN: - VERLUSTE - Die asiatischen Börsen haben am Montag unter der Risikoscheu der Anleger gelitten. Selbst eine kräftige Geldspritze von Chinas Zentralbank für den Finanzmarkt habe nicht geholfen, sagte ein Börsianer. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um fast zwei Prozent nach. Der chinesiche CSI 300 verlor 0,8 Prozent an Wert. In Hongkong bewegte sich der Hang-Seng-Index zuletzt ein halbes Prozent tiefer.

DAX 15186,66 -1,55%

XDAX 15137,21 -1,54%

EuroSTOXX 50 4136,12 -1,48%

DJIA 33670,29 +0,12%

S&P 500 4327,78 -0,50%

NASDAQ 100 14995,12 -1,24%



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 129,45 -0,23%

DEVISEN:



Euro/USD 1,0527 +0,18%

USD/Yen 149,41 -0,11%

Euro/Yen 157,28 +0,07%

ROHÖL:



Brent 90,96 +0,07 USD WTI 87,76 +0,07 USD °



