Bad Wimpfen (ots) - Seit Jahresbeginn hat Lidl in Deutschland bereits eineVielzahl an Produkten aus unterschiedlichen Warengruppen im Preis reduziert. Absofort profitieren Kunden von einer erneuten dauerhaften Preissenkung imEigenmarkensortiment für Mehl- und Tomatenprodukte desLebensmitteleinzelhändlers.Im Preis fallen unter anderem die Ein-Kilogramm-Packung Weizenmehl Type 405 derLidl-Eigenmarke "Belbake" von bisher 0,79 Euro auf 0,65 Euro, die gehacktenTomaten in der 240-Gramm-Dose sowie die passierten Tomaten in der500-Gramm-Packung der Eigenmarke "Baresa" von bisher 0,85 Euro auf 0,79 Euro (1kg = 3,29 Euro/1,58 Euro) und das Tomatenmark dreifach konzentriert in der200-Gramm-Tube von bisher 1,19 Euro auf 1,09 Euro (1 kg = 5,45 Euro).Es ist stets der Anspruch des Lebensmitteleinzelhändlers, seinen Kundenhervorragende Qualität, Frische sowie eine große Vielfalt an Produkten destäglichen Bedarfs zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten.