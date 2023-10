Jefferies hebt Pfizer auf 'Buy' - Ziel hoch auf 39 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 38 auf 39 US-Dollar angehoben. Das gesenkte Umsatzziel des US-Pharmakonzerns für Covid-Medikamente gehe vor allem auf geringere Erwartungen für Paxlovid zurück, während sich Comirnaty besser als erwartet entwickle, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sollten die Ergebnisziele (EPS) für 2024/25 mit den angestrebten Einsparungen mehr als erreichbar sein. Dazu sollten einige Produktkandidaten sowie der anstehende Abschluss der Seagen-Übernahme zu Kurstreibern für die Aktie werden, die sich seit Jahresbeginn schwach entwickelt habe./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2023 / 00:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2023 / 00:37 / ET

Die Pfizer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,76 % und einem Kurs von 29,40EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 39 US-Dollar