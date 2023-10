TAG-Immobilien-Vorstände werden auch Unternehmenschefs

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat von TAG Immobilien macht beide Vorstandsmitglieder zu gemeinsamen Unternehmenschefs. "Claudia Hoyer und Martin Thiel haben schon in der Vergangenheit wesentliche strategische Entscheidungen, wie zum Beispiel den Markteintritt der TAG in Polen, gemeinsam getroffen", teilte der MDax -Konzern am Montag in Hamburg mit. Insofern sei die jeweilige Ernennung zu Co-Unternehmenschefs "konsequent". Hoyer ist bislang für das operative Geschäft zuständig, Thiel ist Finanzchef. Zudem werde der Vertrag mit Thiel um weitere fünf Jahre bis Ende März 2029 verlängert, hieß es weiter. Der Vertrag von Hoyer laufe bis Ende Juni 2027.

Das Vorstandsteam habe in den vergangenen Monaten durch die Umsetzung des Verkaufsprogramms und die abgeschlossenen Refinanzierungsmaßnahmen viel dazu beigetragen, dass der Immobilienkonzern strategisch und finanziell gut aufgestellt sei, sagte Aufsichtsratschef Olaf Borkers laut Mitteilung. Des Weiteren wurden neue Mitglieder in den Aufsichtsrat bestellt./mne/ngu