FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax wird nach seinem schwachen Wochenausklang am Montag kaum verändert erwartet. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 15 195 Punkte. Beim Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 zeichnet sich ebenfalls ein knappes Plus ab.

Von den asiatischen Handelsplätzen kam am Morgen kein Rückenwind für die hiesigen Börsen. Auch in China ging es trotz einer kräftigen Geldspritze der dortigen Notenbank und verschärfter Bestimmungen für Leerverkäufe von Aktien mit den Kursen bergab. Dazu könnte sich der aktuelle Nahost-Konflikt mit der anstehenden israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen massiv ausweiten.