Micron Technology verzeichnet wegen der starken Nachfrage nach Speicherchips für den Ausbau der Künstliche Intelligenz (KI) einen Umsatz über Erwartungen. Für das vierte Geschäftsquartal gab der Speicherhersteller am Mittwoch, dem 27. Sept. 2023, einen Umsatz von gut vier Milliarden US-Dollar bekannt. LSEG-Expertenschätzungen lagen bei 3,9 Milliarden US-Dollar. Auch bei Mitbewerber Samsung fiel der Rückgang geringer aus als befürchtet und nährt Hoffnungen auf eine Erholung des Geschäfts. Für das laufende erste Geschäftsquartal zeigte sich Micron optimistischer als die Experten. Das Unternehmen erwartet einen bereinigten Umsatz von 4,4 Milliarden US-Dollar, plus oder minus 200 Millionen US-Dollar, verglichen mit Prognosen von 4,2 Milliarden US-Dollar.

Die Marktteilnehmer wissen, dass das Speichergeschäft zyklisch ist und somit wird der Blick nach vorne gerichtet. In den Geschäftsjahren 2022/23 und 2023/24 sind Verluste eingeplant. Im Geschäftsjahr 2024/25 sollte Micron wieder einen Gewinn in Höhe von 4,92 US-US-Dollar pro Aktie ausweisen, wodurch das erwartete KGV bei 13,35 zu liegen kommt. Der durch Homeoffice hervorgerufene Hardwareboom hat den Markt übersättigt, wodurch auch der Aktienkurs sein All Time High am 5. Januar 2022 bei 98,45 US-US-Dollar markierte. Es folgte eine Abwärtssequenz bis Ende September 2022 und die Bildung eines Doppelbodens im Zeitraum 23. September bis 27. Dezember 2022. Die Ausprägung der beiden Tiefs des Patterns war auf Höhe der Magic Number bei 50 US-US-Dollar. Abgeschlossen wurde das Pattern Ende Januar 2023. Anschließend durchlief der Kurs eine leichte Konsolidierung, an dessen Ende sich ein noch intakter Aufwärtstrend gebildet hat. Am Tag nach der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen gab der Kurs nach und testete die untere Begrenzung der Aufwärtssequenz. Die folgende Kurserholung war „V“-förmig und bestätigte die noch intakte Aufwärtssequenz.

Micron Technology, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: