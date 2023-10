Alle Analysten-Augen auf: Meta, Porsche, Boeing, IBM und das Ifo Geschäftsklima

Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Symrise, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: DWS, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Sulzer, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Niederland: KPN, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Schweden: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Schweden: Alfa Laval, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Beiersdorf, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Porsche AG, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Traton Q3-Zahlen (9.00 h Pk)

08:00 Uhr, Großbritannien: Reckitt Benckiser, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

11:30 Uhr, Finnland: Kone Oyj, Q3-Zahlen

13:00 Uhr, USA: CME Group, Q3-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Boeing, Q3-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Align Technology, Q3-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Mattel, Q3-Zahlen

22:00 Uhr, USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

22:30 Uhr, USA: Meta, Q3-Zahlen

Deutschland: Intershop, Q3-Zahlen

Niederlande: Heineken, Q3-Zahlen

Norwegen: Storebrand, Q3-Zahlen

USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen

USA: IBM, Q3-Zahlen





Konjunkturdaten

07:00 Uhr, Japan: Frühindikatoren 8/23 (endgültig)

09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 9/23

10:00 Uhr, Deutschland: Ifo Geschäftsklima 10/23

10:00 Uhr, Deutschland: Geldmenge M3 9/23

10:30 Uhr, Großbritannien: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/23 (1. Veröffentlichung)

15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 10/23

16:00 Uhr, USA: Verkauf neuer Häuser 9/23

18:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 9/23

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 25.10.2023 Zeit Land Relev. Termin 10:00 DEU ifo - Geschäftsaussichten 10:00 DEU ifo - aktuelle Beurteilung 10:00 DEU ifo - Geschäftsklimaindex 16:00 CAN BoC Zins Statement 16:00 CAN BoC Zinssatzentscheidung 16:00 CAN Bank of Canada Geldpolitik-Bericht 17:00 CAN BoC Pressekonferenz 19:00 EUR Rede der EZB Präsidentin Lagarde 22:35 USA Fed Powell Rede



