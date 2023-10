DAX - Lage trübt sich weiter ein

Am heutigen Montag stehen an der Konjunkturfront um 11:00 Uhr die Daten zum Handelsbilanzsaldo der Eurozone für September im Fokus. Um 14:30 Uhr werden am Nachmittag in den USA die Daten zum Empire State Manufacturing Index für Oktober erwartet. Der Empire State Manufacturing Index ist einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Wirtschaftsentwicklung.

Am Freitagabend wurden zudem noch die jüngsten CoT-Daten veröffentlicht. Daraus ging hervor, dass die Commercials (US-Profis) ihre Long-Positionen auf den S&P 500 im Wochenvergleich etwas erhöht haben, aber nicht mehr so stark Long aufgestellt sind wie noch in den Vorwochen. Sollte es hier zu einem Richtungswechsel von Long auf Short kommen, wäre dies langfristig bärisch zu werten. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen auf den S&P 500 hingegen weiter leicht erhöht und sind leicht Long aufgestellt.

Aktuelle Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 15.150 Punkten. Indikatoren Short. Anlaufmarken nach oben bei 15.200, 15.250, 15.300 und 15.400, nach unten bei 15.100, 15.000 und 14.820 Punkten. Gaps nach unten bei 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten, nach oben bei 16.224 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende Oktober abwärts, mit einer kurzen Erholung von Anfang Oktober bis Mitte Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Oktober)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat September: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)