Eine unabhängige Bundesetzagentur dient Wettbewerb und Verbraucher*innen

Hamburg (ots) - LichtBlick begrüßt die Pläne für eine größere Unabhängigkeit der

Bundesnetzagentur (BNetzA). Die Ampel setzt derzeit eine entsprechende Vorgabe

der EU um. "Wettbewerb und Verbraucher*innen werden künftig von einer Behörde

profitieren, die unabhängig und marktgerecht entscheidet", so Markus Adam,

Chefjurist von LichtBlick.



Forderungen aus der Branche nach einem Energiebeirat der BNetzA lehnt LichtBlick

entschieden ab. "Die Netzbranche fürchtet um eingespielte Einflussmöglichkeiten.

Genau diese aber will die EU unterbinden. Darum lehnen wir einen Energiebeirat

ab. Auch der aktuell bestehende politische Beirat der Agentur sollte abgeschafft

werden, weil der Einfluss des Beirats die von der EU angemahnte Unabhängigkeit

der Behörde gefährdet", so Adam weiter.