Die Entscheidung von Ferrari, Kryptowährungen zu akzeptieren, markiert einen bedeutenden Schritt für die Integration von Krypto in die Welt des Luxus und der High-End-Automobilindustrie. Es bleibt abzuwarten, wie diese Entwicklung die Branche insgesamt beeinflusst und ob andere Luxusmarken diesem Beispiel folgen werden. An der Börse Frankfurt steht die Ferrari-Aktie aktuell rund ein Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 296,50 Euro.

Die Abwicklung von Zahlungen mit Kryptowährungen wird in der Anfangsphase von einem der führenden Zahlungsabwickler für Kryptowährungen, BitPay, übernommen. Transaktionen werden in Bitcoin, Ether und USDC, einer der größten Stablecoins, abgewickelt. Galliera betonte, dass sich die Fahrzeugpreise nicht ändern würden und dass keine zusätzlichen Gebühren oder Aufschläge erhoben würden, wenn Kunden mit Kryptowährungen bezahlten.

Krypto-Millionäre können ihren Ferrari jetzt auch mit Bitcoins kaufen – vorerst allerdings nur in den USA. Bald soll das auch in Europa möglich sein. Die Hintergründe.

Paukenschlag: Ferrari goes Krypto! Sportwagen-Kauf per Bitcoin möglich

