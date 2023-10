Bozener Erklärung zur nachhaltigen individuellen Mobilität / Kfz-Verbände der DACH-Region und Italien/Südtirol Elektromobilität vorantreiben, E-Fuels fördern (FOTO)

Berlin/Bonn (ots) - Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) hat

mit Kfz-Verbänden aus Österreich, der Schweiz und Italien die gemeinsame

"Bozener Erklärung" zur nachhaltigen und bezahlbaren individuellen Mobilität

veröffentlicht. Anlässlich des Vier-Länder-Treffens in Bozen haben sich die

Präsidenten der deutschsprachigen Verbände darauf verständigt, den Hochlauf der

Elektromobilität voranzutreiben und gleichzeitig auf CO2-neutrale Kraftstoffe

wie z. B. E-Fuels zu setzen, damit auch Verbrennungsmotoren insbesondere im

Bestand klimaneutral betrieben werden können. Weitere Kernpunkte des Papiers

betreffen den fairen Zugang zu Fahrzeugdaten und den Bereich der Ausbildung.



"Nachhaltige und bezahlbare individuelle Mobilität in Europa kann in Zukunft nur

zusammen mit dem Kfz-Gewerbe erreicht werden. Deshalb freue ich mich, dass wir

uns mit unseren Partnerverbänden in Bozen auf einen gemeinsamen Weg verständigt

haben. Rund 190.000 Werkstatt- und Handelsbetriebe mit ihren rund 935.000

Beschäftigten arbeiten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Italien

jeden Tag dafür, dass Pkw und Nutzfahrzeuge sicher und sauber unterwegs sind.

Technologieoffenheit gehört dabei zu den zentralen Elementen jeder erfolgreichen

Klimastrategie, gerade im Verkehr", so ZDK-Präsident Arne Joswig.