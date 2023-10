Westwing feiert Markenrelaunch mit Live Beautiful Kampagne (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Westwing, Europas Nr. 1 im Beautiful Living E-Commerce,präsentiert seinen überarbeiteten Markenauftritt und setzt damit einen kreativenMeilenstein in der Unternehmensgeschichte. Mit der deutschlandweitenMarkenkampagne 'Live Beautiful' zeigt sich Westwing erstmals seit der Gründungvor 12 Jahren in einem neuen Look, der ein neues Logo, eine modernisierteTypografie und eine lebendige Farbpalette umfasst. Zudem werden bestehendeProduktplattformen zusammengeführt. Dadurch bietet die Marke ihren 1,3 Millionenaktiven Kund:innen ein verbessertes Nutzererlebnis, das Teil einer umfassendenNeuausrichtung von Westwing ist."Wir bei Westwing glauben, dass Schönheit mehr ist als Ästhetik. Für uns gehörendazu die Momente, die das Leben wirklich schön machen. Schönheit kann man ineinem Produkt finden, aber wir wollen auch inspirieren und die kleinen Momentefeiern, die den Alltag verschönern", sagt Delia Lachance, Chief Creative Officerund Gründerin von Westwing. Die Entwicklung des Unternehmens spiegelt sich inder Markenkampagne 'Live Beautiful' wider, die verschiedenste Zuhauseporträtiert und herausfindet, was schönes Wohnen wirklich bedeutet. Die Kampagneist eine inspirierende Reise von Berlin über Frankfurt nach London durchauthentische Geschichten, die nicht nur Möbel, sondern das Leben selbst zeigen.Die Kampagne geht über traditionelle Definitionen hinaus und taucht in das Lebenvon Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Lebensstilen ein. Siezeigt, dass schönes Wohnen nicht durch die Umgebung begrenzt wird, sondern fürjeden zugänglich ist. "Jeder hat seine eigene Definition von Schönheit", sagtLydia Kind, Vice President Brand & Creative bei Westwing. "Unsere Kampagnefeiert Vielfalt und Authentizität. Egal, wer man ist oder wo man lebt. 'LiveBeautiful' lädt jeden dazu ein, seine eigene, einzigartige Definition vonSchönheit zu leben." Die Kampagne wird in den kommenden Wochen deutschlandweitin OOH und DOOH, digitalen Medien, Social Media und über Influencer:innen zusehen sein.Die Markenkampagne ist der Beginn der neuen Corporate Identity (CI) vonWestwing, die gemeinsam mit der Designagentur Meiré und Meiré entwickelt wurde."Die Entwicklung der neuen visuellen Identität von Westwing war mehr einekreative Partnerschaft als eine geschäftliche Zusammenarbeit. Gemeinsam habenwir einen unverwechselbaren, zeitlosen und souveränen Look geschaffen", sagtMike Meiré, Geschäftsführer von Meiré und Meiré. Das neue Logo besticht durch