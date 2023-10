Aktien – Banger Blick in den Nahen Osten

Das Dilemma Israels, wenn es um die Art und Weise der Verteidigung und angekündigten Auslöschung der Hamas geht, ohne zu viele zivile Opfer zu riskieren und den Konflikt dadurch noch mehr zu eskalieren, spiegelt sich an der Börse in Zurückhaltung wider, während Panik weiterhin nicht zu spüren ist. Dass die erwartete Bodenoffensive im Gazastreifen bislang ausgeblieben ist, lässt heute Morgen einige kurzfristig orientierte Anleger wieder bei Aktien zugreifen, die am Freitag noch verkauft haben. Auch trägt der mögliche europa-freundliche Regierungswechsel in Polen nach der Wahl zur Entspannung an der Börse bei.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Ob aber allein die ausbleibenden Hiobsbotschaften ausreichen, dem Deutschen Aktienindex heute eine klare Richtung zu geben, darf bezweifelt werden. Nach der technischen Erholung bis zur Widerstandszone um 15.500 Punkten und dem folgenden Rückfall droht erst einmal eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen der 15.000er Marke und eben jenem Niveau, was noch durch die 200-Tage-Linie gedeckelt wird. Damit bleibt der Markt jederzeit anfällig für Nachrichten aus Nahost, die das Risiko eines Flächenbrandes in der Region erhöhen. Was die Geldpolitik angeht, ist ebenfalls in den kommenden beiden Wochen keine Klarheit zu erwarten, erst am 1. November wird die Fed ihre Entscheidung über Zinspause oder -erhöhung fällen und so auch der Börse eine neue Richtung geben können.

Bis dahin muss es die Berichtssaison zum dritten Quartal leisten, die Anleger mit Impulsen zu versorgen. Der Start war am Freitag schon mal sehr vielversprechend, allerdings kommt den Banken in Zeiten steigender Zinsen auch eine Sonderrolle zu, die Unternehmen wie Tesla und Netflix oder auch SAP, die noch in dieser Woche ihre Zahlen auf den Tisch legen, nicht zuteil wird. Da die Erwartungen in den vergangenen Wochen ziemlich heruntergeschraubt wurden, besteht aber auch durchaus einiges positives Überraschungspotenzial.