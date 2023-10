Germany Trade & Invest übernimmt die Geschäftsstelle Wirtschaftsnetzwerk Afrika

Berlin (ots) - Zum 15. Oktober 2023 überträgt das Bundesministerium für

Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) die Geschäftsstelle Wirtschaftsnetzwerk Afrika

von der GFA Consulting Group GmbH an Germany Trade & Invest (GTAI). Das

Wirtschaftsnetzwerk Afrika steht Unternehmen bei allen Schritten des

Markteintritts zur Seite. Sei es durch die langfristige Begleitung durch die

sogenannten Afrika-Partnerinnen und -Partner, durch passgenaue

Beratungsleistungen über das Förderangebot Beratungsgutscheine Afrika oder

mithilfe der Expertise von Branchenexpertinnen und -experten vor Ort.



"Ziel ist es, in der neuen Struktur die Akteurslandschaft zu konsolidieren,

Synergien mit bestehenden Angeboten von GTAI zu nutzen und das Angebot weiter

auszubauen. Wir freuen uns sehr über diese neue Aufgabe und auf die

Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen", so Julia Braune,

Geschäftsführerin von Germany Trade & Invest.