PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die zunehmenden geopolitischen Spannungen in Nahost haben die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten zum Wochenauftakt in der Defensive gehalten. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 0,05 Prozent tiefer bei 4133,95 Punkten. Der französische Cac 40 sank ebenfalls um 0,05 Prozent auf 6999,90 Zähler. Der britische FTSE 100 legte um 0,29 Prozent auf 7621,42 Punkte zu.

Steil nach oben ging es hingegen an der Warschauer Börse nach den Prognosen zum Ausgang der Parlamentswahl in Polen. Der Aktienindex Wig-20 schnellte im frühen Handel um knapp 5 Prozent nach oben und notierte zuletzt 3,3 Prozent höher bei 2040 Punkten. Eine Nachwahlbefragung deutete zum Wochenstart auf einen Politikwechsel in Polen hin. Demnach bleibt die Regierungspartei PiS zwar stärkste politische Kraft. Allerdings könnten drei proeuropäische Oppositionsparteien eine neue Regierung bilden. Das endgültige Wahlergebnis steht voraussichtlich erst am Dienstag fest.