BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk von 725 auf 825 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ihre erhöhten Margenschätzungen für den Pharmakonzern trügen den neuen Jahreszielen Rechnung, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Die am 2. November anstehenden Quartalszahlen dürften gut ausfallen. Doch die meisten Anleger, mit denen sie in den vergangenen Wochen gesprochen habe, hätten nicht mit einer abermaligen Anhebung der Unternehmensziele gerechnet./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2023 / 19:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -50,05 % und einem Kurs von 98,40USD gehandelt.