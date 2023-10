BARCLAYS stuft Kion auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen des Logistikdienstleisters zeigten eine überraschend starke Margenentwicklung im Geschäft mit Gabelstaplern und Lagertechnik (ITS), schrieb Analyst Timothy Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe Kion den Jahresausblick erneut angehoben. Er hob seine Schätzungen an. Derweil habe die Entwicklung bei Lieferkettenlösungen (SCS) ein wenig enttäuscht, so der Experte weiter./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2023 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2023 / 20:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 34,78EUR gehandelt.