Nach wie vor blicken die Teilnehmer an den Finanzmärkten mit Argusaugen auf den Konflikt zwischen der Hamas und Israel. Eine Ausweitung der Auseinandersetzung auf weitere Länder des Nahen Ostens gilt als große Gefahr. Konjunkturdaten aus der Eurozone wurden am Vormittag allenfalls zur Kenntnis genommen und bewegten die Finanzmärkte nicht nennenswert.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0535 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,0524 Dollar festgesetzt.

