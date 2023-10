Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) -- Origify von Bosch ermöglicht die bildgestützte Erfassung von Erzeugnissenwährend der Produktion bzw. des Verpackungsvorganges- Eine folgende Prüfung auf Authentizität kann auch über ein geeignetesSmartphone mit Kamera und der Origify-App erfolgenAuch vor medizinischen Produkten und Medikamenten machen Fälscher nicht halt,warnt aktuell das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).Besonders betroffen sind Medikamente, nach denen eine hohe Nachfrage bspw. alsLifestyle-Medikament besteht, sowie nicht verschreibungspflichtigeOff-the-Shelf-Präparate. Das Risiko für Patienten ist hoch und kann imschlimmsten Fall lebensbedrohlich sein. Mit Origify bietet Bosch eine Lösung,die auch in der Medizin- und Pharmabranche einen wertvollen Beitrag zurPatientensicherheit leisten kann. "Unser System basiert auf der optischenErfassung der Produkte - bei Medikamenten können das die Verpackung, einzelneBlister oder ein Injektions-Pen sein. Die Technologie kann auch medizinischeGeräte im OP-Einsatz oder Sensoren zuverlässig erfassen. Jedes einzelne Produktwird bspw. während der Verpackungsphase über unser Terminal erfasst, einDatensatz wird dazu angelegt und in einer Cloud gespeichert. Später kann - durcheine medizinische Fachkraft oder auch durch Patienten - mit einem geeignetenSmartphone mit Kamera das vorliegende Produkt mit dem bei der Ersterfassunggespeicherten Datensatz abgeglichen werden. So lässt sich das Produkt schnellund zuverlässig per App über die Origify-Cloud authentifizieren", erklärt OliverSteinbis, der Origify im Bosch-Konzern verantwortet.Origify von Bosch nutzt den digitalen Fingerabdruck"Selbst in Massen hergestellte Produkte wie beispielsweiseMedikamentenverpackungen, Blister, Label, Blutzuckersensoren, OP-Bestecke oderandere hochwertige Medizinwerkzeuge unterscheiden sich in minimalen Merkmalen,die das menschliche Auge meist nicht erfassen kann. Unsere Technologie ist genauauf diese Unterschiede ausgerichtet und kann für jede einzelneMedikamentenschachtel oder jeden Injektions-Pen einen digitalen Fingerabdruckanlegen. Dieser wird so gespeichert, dass er nicht verfälscht oder manipuliertwerden kann", sagt Oliver Steinbis von Bosch weiter. Die optische Ersterfassungerfolgt daher im besten Fall direkt bei einem Hersteller - dazu lässt sichOrigify in eine automatisierte Produktion integrieren. Auch in der Distributionvon Produkten aus der Medizintechnik- und Pharmaindustrie oder im Service