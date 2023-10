Endlich wieder Zinsen! / IAC-Fondsmanager Martin Paulsen erklärt, was das für Aktien bedeutet (FOTO)

Itzehoe (ots) - Herr Paulsen, ist es angesichts der aktuellen Lage auf der Welt

nicht besser, das eigene Geld zu nehmen und unter das Kopfkissen zu legen?



Es ist richtig, wir haben überall Brandherde. Bei dem neuesten im Nahen Osten

sind viele Mächte involviert, auch der Ölförderstaat Iran. Da muss man dann

wieder schauen, ob das Implikationen auf den Ölpreis hat. Außerdem natürlich der

Krieg in der Ukraine - es ist eine sehr große Gemengelage von Unsicherheit, die

auch nicht auflösbar ist. Aber soll man deswegen als Anleger den Kopf in den

Sand stecken? Natürlich kann man sich entscheiden, nicht zu investieren. Aber

man sollte sich bewusst sein, Geld ist eine nominale Größe. Lege ich heute 100

Euro unter das Kopfkissen, um sie in drei Jahren wieder herauszuholen, werde ich

mir nicht mehr den gleichen Gegenwert kaufen können. Die Inflation ist da, und

sie ist hartnäckiger, als viele es erwartet hatten. Aus unserer Sicht wird sie

nicht so schnell wieder zur Zielmarke von 2 Prozent zurückkehren. So hat man

eine kleine Maus, die jährlich an den 100 Euro unter dem Kopfkissen nagt.