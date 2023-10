Bestnote in der Finanzberatung / Kundenservice der DVAG erneut herausragend (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Zum 12. Mal in Folge Bestnoten von ServiceRating

- Herausragende Werte bei Kundenvertrauen und Kundenbetreuung

- Vermögensberater punkten mit ganzheitlicher Beratung auf Augenhöhe



Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) kann erneut einen beeindruckenden

Erfolg verzeichnen: zum 12. Mal in Folge wurde sie von der unabhängigen

Ratingagentur "ServiceRating Analyse und Beratung GmbH" für ihren Kundenservice

mit der bestmöglichen Gesamtnote "exzellent" ausgezeichnet. Das bestätigt einmal

mehr den konsequenten Weg des Finanzunternehmens. Das Frankfurter

Familienunternehmen arbeitet stetig daran, seine Zukunftsfähigkeit zu stärken

und die Kundenorientierung weiter zu verbessern. Mit innovativen Ansätzen wie

dem Beratungstool "Vermögensplanung Digital" findet es für die Kundinnen und

Kunden die optimalen Lösungen. Das Beratungstool wird stetig weiterentwickelt,

sodass es sich an den Bedürfnissen der Kunden und den aktuellen

Marktentwicklungen orientiert. Das unterstreicht den konsequenten Fokus des

Unternehmens, die hohen Standards und optimalen Rahmenbedingungen für den

Kundenservice der über 18.000 selbstständigen Vermögensberaterinnen und

Vermögensberater aufrechtzuerhalten.