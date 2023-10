US-Präsident Biden sagt kurzfristig Reise nach Colorado ab

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat kurzfristig eine Reise in den Bundesstaat Colorado abgesagt. Der Demokrat wollte dort am Montag eigentlich einen Hersteller von Windkrafttürmen besuchen und über seine Wirtschaftspolitik sprechen. Der Präsident werde im Weißen Haus bleiben, um an den Sitzungen zur nationalen Sicherheit teilzunehmen, teilte die US-Regierungszentrale mit. Die Absage könnte ein Hinweis darauf sein, dass Biden in dieser Woche eine Reise nach Israel plant. Darüber hatten US-Medien zuvor spekuliert. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu soll Biden während eines Telefonats am Wochenende nach Israel eingeladen haben./nau/DP/tih