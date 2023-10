Gold, Öl, Dollar, DAX – Jahresendrally oder runter?

Liebe Leser, Daniel heute früh bei der ARD gemeinsam mit Philipp Vorndran von Flossbach zum Thema -”wohin will der Markt?” Der Fear and Greed war jüngst bei 16 – endlich konnte die Einkaufstour 2023 am Aktienmarkt Teil 2 aufnehmen. Wir waren die letzten Wochen sehr stark short, verkaufen jetzt mit Gewinn unsere Bestände. Unser Turbo-Dienst liegt 125% im Plus seit Start 2019 – kein Neustart des Depots, kein Neuanfang, alle Krisen gemeistert. Bei uns findet man keine Harakiri-Wetten wie Freyr oder Varta, kein Gezocke vor Tesla-Quartalszahlen, sondern trading mit System. Wer sich überzeugen mag - wer unsere Strategie testen will, findet hier einen Überblick über unser Angebot. Hier geht’s zum Abo... Wir werben bewusst nicht mit 1000%-Depot oder ähnlichen Schein-Versprechen, sondern liefern seit Jahren beständig ab.

Zum Markt: Die Stimmung am Aktienmarkt ist so schlecht wie nie im Jahr 2023. Das ist eine gute Nachricht. Denn Qualitätsaktien gibt es günstiger. Aber auch günstig genug? Bevor wir uns mit der Stimmung beschäftigen, einen Blick in unsere Depots. Unser Tradingdepot liegt komfortabel im Plus und konnte die Zugewinne seit März verteidigen. Warum? Wir haben entsprechend unserer Strategie Absicherungen mit moderatem Profil eingezogen. Dazu gehören z.B Disc.Puts oder auch Inliner, wenn man Sie mit Köpfchen auswählt. Die Scheine konnten in der Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate Zugewinne verzeichnen und sind dann mit der Korrektur im September richtig angezogen. Nun kassieren wir die Gewinne.

Steigende Zinsen belasten derzeit vor allem Technologieaktien, selbst kurzlaufende Anleihen sind eine ernstzunehmende Konkurrenz. Doch der entscheidende Realitätscheck für eine mögliche Jahresendrally steht noch bevor. Die Aktienmärkte zeigen derzeit eine Korrektur mit Ansage. Wie so oft im Spätsommer taumeln die Kurse nach unten. „Die Volatilität ist mit 20 Punkten im VIX endlich angesprungen und der bekannte Fear & Greed-Index in den USA kratzt das erste Mal seit März an der Grenze zu extremer Angst“, sagt Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets zur Stimmung. Während sich Anleger bereits seit Monaten aus spekulativen Nebenwerten zurückziehen, wird nun auch die Bewertung der großen Techgiganten hinterfragt.