Neustadt a. d. W. (ots) - Wer einen Dienstwagen fährt und auch privat nutzen

darf, muss dies als geldwerten Vorteil versteuern. Je nach Berechnungsart ist

dabei eine lückenlose Dokumentation der privaten Fahrten sowie der Fahrten zur

Arbeit erforderlich. Und in bestimmten Fällen schaut das Finanzamt genau hin.

Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) erläutert die

Details.



Dienstwagen: Achtung beim Wechsel der Berechnungsart





Immer zum Jahresbeginn können Arbeitnehmende mit Firmenwagen entscheiden, wieder geldwerte Vorteil für das Auto berechnet werden soll - pauschal oder anhandder tatsächlichen Nutzung.Im Nachhinein besteht die Möglichkeit, die Berechnungsart in der Steuererklärungfür das betreffende Jahr umzuwandeln in die jeweils andere Variante. ZumBeispiel weil man feststellt, dass man aufgrund von aufgezeichneten Fahrten zurArbeitsstelle steuerlich doch besser mit dem Fahrtenbuch als mit derPauschalberechnung fährt.Aber Achtung: Die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen hat in ihrer "Liste derzentralen und dezentralen Prüffelder" darauf hingewiesen, dass unter anderem beieinem solchen Wechsel der Berechnungsart für Dienstwagen in diesem Jahrbesonders genau hingeschaut wird. Heißt: Wer von der pauschalen auf dietatsächliche Nutzung wechselt, sollte eine lückenlose und ganzjährigeDokumentation aller Fahrten vorlegen können - sowohl der privaten als auch derzur Arbeit. Das kann zum Beispiel über die Zeiterfassung des Unternehmenserfolgen.Zur Erklärung: Die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen gibt - im Gegensatz zuden anderen Bundesländern - regelmäßig eine Liste heraus mit den jährlichenPrüfungsschwerpunkte der dortigen Finanzämter. Und darin ist in diesem Jahr dasThema zu Firmenwagen enthalten.Pauschalberechnung oder FahrtenbuchEin Dienstwagen oder Firmenwagen, der auch privat genutzt werden darf, giltsteuerrechtlich als geldwerter Vorteil. Das heißt: Das Auto wird zu etwasÄhnlichem wie Lohn - und muss somit auch versteuert werden. Dafür gibt es zweiMöglichkeiten: die Pauschalberechnung oder die detaillierte Aufstellung allerFahrten in einem Fahrtenbuch.Bei der Pauschalberechnung müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jeden Monatein Prozent des Neuwagen-Listenpreises versteuern (0,25 Prozent bei Elektroautosbis 60.000 Euro). Dazu kommen 0,03 Prozent für jeden Entfernungskilometerzwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte oder, falls die ersteTätigkeitsstätte nur gelegentlich aufgesucht wird, 0,002 Prozent für jedenEntfernungskilometer multipliziert mit der Anzahl der Fahrten zur ersten