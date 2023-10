DZ BANK stuft BAYER AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Bayer von 62 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler reduzierte vor den Zahlen für das dritte Quartal seine Gewinnschätzungen für den Pharma- und Agrarchemiekonzern erneut. Er erwartet, dass der neue Vorstandschef bis zur Hauptversammlung 2024 eine neue Strategie präsentieren und die Bereiche Consumer Health und Crop Science in einem zweistufigen Prozess an die Börse bringen wird. Die Rückstellungen für Glyphosat-Klagen betragen seiner Schätzung zufolge rund 6,4 Milliarden Euro. Zusätzlich berücksichtigt er nun sonstige Rückstellungen aus der Bilanz in Höhe von 5,5 Milliarden, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2023 / 08:04 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2023 / 08:12 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 43,50EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m