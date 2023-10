Der OMODA & JAECOO Global User Ecosystem Summit ist erfolgreich zu Ende gegangen und läutet eine neue Ära des umweltfreundlichen und intelligenten Reisens ein

WUHU, China, 16. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Vom 15. bis 19. Oktober 2023 fand der OMODA & JAECOO Global User Ecosystem Summit 2023 in Wuhu, China, statt, wo Tausende von Nutzern aus aller Welt, KOLs und Medienvertreter zusammenkamen, um Themen in den Bereichen technologische Innovation, kohlenstoffarme Lösungskonzepte und intelligente Mobilität zu erkunden.

Dieser Tag war eine der herausragenden Veranstaltungen dieses Gipfels und am 16. Oktober enthüllten OMODA und JAECOO ihre hybride PHEV-Technologieplattform der dritten Generation, mehrere autonome fahrrelevante Technologien und die Anwendung von ChatGPT zur Verbesserung intelligenter Interaktionen. Dies unterstreicht überdies ihre Vision „Elektrifizierung + Intelligenz + Konnektivität + Teilen".

Gemeinnützige Vereinbarungsunterzeichnung und Tausend-Personen-Umwelt-Radtour

Am 17. Oktober erreichten OMODA und JAECOO einen bedeutenden Meilenstein durch den Abschluss einer gemeinnützigen Vereinbarung mit der International Union for Conservation of Nature (IUCN). Diese Zeremonie verdeutlicht das Engagement von OMODA und JAECOO für die Gestaltung einer umweltfreundlichen Zukunft, die von den ESG-Prinzipien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social und Governance) angeleitet wird. Im Anschluss an diese Unterzeichnung organisierten OMODA und JAECOO eine Massenradveranstaltung, welche die Prinzipien von kohlenstoffarmem und umweltfreundlichem Reisen förderte.

Werkstouren, Probefahrten und Markteinführungen von Ökoprodukten

Globale Teilnehmer hatten die einzigartige Gelegenheit, die hochautomatisierten Fabriken von OMODA und JAECOO zu besichtigen und an Probefahrten teilzunehmen. Während des Gipfels enthüllten die Marken ihre neuesten NEV-Produkte (New Energy Vehicles). Darüber hinaus wurde eine Reihe von umweltfreundlichen und peripheren Produkten eingeführt, darunter Drohnen und Fahrräder, welche den Nutzern ein intelligenteres und angenehmeres Reiseerlebnis bieten.

Blick in die Zukunft: Eine neue Ära der grünen, intelligenten Mobilität

Zu den Zukunftsplänen von OMODA und JAECOO gehört der stufenweise Einzug in den europäischen Markt, der Länder wie Spanien, Italien und Polen umfasst, und die Bereitstellung umweltfreundlicherer und intelligenterer Transportlösungen für globale Nutzer. OMODA und JAECOO setzen sich unermüdlich dafür ein, gemeinsam mit ihren Nutzern die Zukunft zu gestalten. Der OMODA & JAECOO Global User Ecosystem Summit 2023 stellt einen soliden Schritt in Richtung umweltfreundlicher und intelligenter Mobilität dar und bringt neue Vitalität und Impulse in die globale grüne Reiseindustrie ein.

