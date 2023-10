Chinesische Automobilindustrie überholt mit Supersportwagen

GUANGZHOU, China, 16. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Am Abend des 9. Oktober wurde die erste Supercar-Produktionslinie Chinas bei Hyper in Guangzhou offiziell in Betrieb genommen, und AION stellte Chinas erstes elektrisches Luxus-Supercar vor, den Hyper SSR mit einer Beschleunigung von 1,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, das weltweit erste elektrische Supercar in Serie mit der weltweit schnellsten Beschleunigung. Erstaunlich ist, dass keine westlichen Teile zu sehen sind, alle Teile des Hyper SSR werden unabhängig voneinander in China entwickelt und hergestellt.

Hyper hat Partnerschaften mit führenden chinesischen Teams in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Luftfahrt-, High-End-Elektronik- und Spitzenmaterialbranche aufgebaut und den führenden Quark-Motor, die Magazin-Batterie, Langfaser-Carbon-Keramik-Bremsscheiben, Rennsport-Slick-Reifen und 900V-Siliziumkarbid-Chips usw. entwickelt. Wir haben den Westen in den Kerntechnologien des Elektroantriebs und der Batterie von NEVs überholt.