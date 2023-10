UBS stuft BBVA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA von 9,85 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie habe sich im Laufe des Jahres gut entwickelt, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die Anleger in der spanischen Großbank eine attraktive Mischung aus Wachstum und Engagement in Ländern mit einem hohen Verschuldungsgrad und soliden makroökonomischen Aussichten erkannt hätten./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2023 / 02:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2023 / 02:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 7,70EUR gehandelt.