IN EINER WELT, IN DER PRODUKTIVITÄT OFT MIT ERFOLG GLEICHSETZT WIRD, ERMUTIGT UNS DIE NEUESTE KAMPAGNE VON TIMEX DAZU, MEHR ZEIT ZU VERSCHWENDEN, UM ERFÜLLUNG UND FREUDE ZU FINDEN

Schließen Sie sich Timex in den sozialen Medien an: @timex

Bleiben Sie also ruhig etwas länger auf, sehen Sie sich auch noch die nächste Folge an, nehmen Sie den landschaftlich schönen Umweg und vergessen Sie die lästige To-Do-Liste, denn Timex ist überzeugt: Wenn man das, was man tut, wirklich genießt, ist es keine Zeitverschwendung – es ist Leben.

Timex feiert die Überzeugung, dass echte Zeiteinteilung darin verwurzelt ist, uns in unseren tiefsten Leidenschaften zu verlieren, ganz gleich, ob wir scrollen, uns den Bauch vollschlagen, etwas kreieren, uns konzentrieren oder einfach gar nichts tun. Timex ist der Ansicht, dass jeder von uns im Leben seinen eigenen Weg zur Erfüllung hat und dass in dieser Vielfalt eine unbestreitbare Schönheit liegt.

Mit der Kampagne „Waste More Time" erzählt Timex die Geschichten von Chefkoch, Fashion-Queen, Sonnenanbeter, Kämpfer und der Grünen Dame von Brooklyn, die alle ihre Erfüllung darin finden, Zeit mit ihren Lieblingsbeschäftigungen zu verschwenden. Chefkoch Zhan Chen, Stilikone Chloe King, DJ Andre Power, UFC-Champion Sean O'Malley und Elizabeth Sweetheart (bekannt als „Green Lady" of Brooklyn) veranschaulichen, wie eine Timex Ihnen die Zeit zurückgibt, damit Sie sie mit dem verbringen können, was Sie erfüllt; eine Timex behält die Zeit für Sie im Auge, damit Sie sie vergessen können.

„Die Kampagne zelebriert Langsamkeit mit einem Fokus auf Achtsamkeit und Spaß und inspiriert uns dazu, zu prüfen, wie viel Zeit wir wirklich darauf verwenden, uns selbst und unsere wahren Leidenschaften zu entdecken. Haben wir die Zeit im Griff, oder die Zeit uns? Lassen Sie sich von einer Timex an Ihrem Handgelenk daran erinnern, zu entschleunigen und etwas zu tun, das Sie lieben", so Shari Fabiani, Chief Marketing Officer der Timex Group.

MIDDLEBURY, Connecticut, 16. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Timex, ein Pionier und Vorreiter in der Uhrenindustrie, spielt in seiner neuesten Kampagne „Waste More Time" (Mehr Zeit verschwenden) mit dem Konzept, Zeit zu investieren, indem man sie verschwendet. In einer Welt, in der jeder Moment verplant zu sein scheint, vertritt Timex die Idee, dass Zeit, die man damit verbringt, ganz frei man selbst zu sein, gut investiert ist, auch wenn andere es als Verschwendung betrachten mögen.

IN EINER WELT, IN DER PRODUKTIVITÄT OFT MIT ERFOLG GLEICHSETZT WIRD, ERMUTIGT UNS DIE NEUESTE KAMPAGNE VON TIMEX DAZU, MEHR ZEIT ZU VERSCHWENDEN, UM ERFÜLLUNG UND FREUDE ZU FINDEN

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer