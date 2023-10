BVMW unterstützt FDP-Vorschlag zum steuerfreien Direktbezug von Strom durch Unternehmen

Berlin (ots) - Der Mittelstand. BVMW unterstützt den Vorschlag der

FDP-Bundestagsfraktion zur Abgabenbefreiung der Power Purchase Agreements (PPAs)

von grüner Energie zwischen Energieerzeuger und Unternehmen.



Power Purchase Agreements ermöglichen den direkten Kauf von Strom beim Erzeuger.

Momentan müssen darauf noch die standardmäßigen Abgaben wie z.B. Stromsteuer

gezahlt werden. Im Vorschlag enthalten wäre jedoch, dass PPAs gleichgestellt

werden mit der Eigenerzeugung und anschließender Nutzung. Hierbei werden keine

Abgaben bezahlt. Das Unternehmen zahlt am Ende also nur die reinen

Erzeugerpreise. Diese würden deutlich unter dem aktuellen Strompreis liegen, da

der Vorschlag nur auf erneuerbare Stromerzeugung angewendet werden soll.





Der BVMW sieht in einer solchen Vorgehensweise eine Alternative zum umstrittenenIndustriestrompreis. Hierbei würden alle Unternehme von niedrigeren Strompreisenprofitieren, während gleichzeitig der Ausbau der Erneuerbaren attraktiver würde.Berücksichtigt werden müsste jedoch ein gewisser Umkreis, aus dem der Stromabgabenfrei bezogen werden dürfte. Des Weiteren müsste auch die Möglichkeitgeschaffen werden, solche PPAs zwischen Unternehmen direkt zu verhandeln. Habenz.B. Logistiker große Dachflächen für Solaranlagen, benötigen jedoch nicht denganzen dadurch erzeugten Strom, so sollte dieser unkompliziert an andereUnternehmen z.B. innerhalb desselben Industriegebiets weitergegeben werdenkönnen.Bei Nutzung des öffentlichen Netzes entstehen Kosten seitens des Netzbetreibers.Diese Kosten müssen gedeckt werden. Entsprechend sollte ein vermindertesNetzentgelt in Höhe der tatsächlichen Kosten zur Nutzung des effektiv für dieDirektlieferung des Stroms benutzten Netzes erhoben werden. Durch die Koppelungder Netzentgelte an den tatsächlichen Transportaufwand würde auch eine besserePlanung für regionale Erzeugung und Verbrauch stimuliert werden. DieEnergiekommission des BVMW hat hierzu bereits ein Konzept erarbeitet.Der Mittelstand. BVMW macht sich daher stark für die Umsetzung desFDP-Vorschlags zu grünen Eigenstrom PPAs, jedoch unter den genanntenBedingungen. So würden auch kleinere Mittelständler vom vergünstigten Stromprofitieren.