Aurania gibt vorläufige Wahlergebnisse und Darlehensvertrag bekannt

Toronto, Ontario, 16. Oktober 2023 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... - gibt bekannt, dass Herr Daniel Noboa nach einer Stichwahl am 15. Oktober zum Präsidenten von Ecuador gewählt wurde. Herr Noboa ist ein Absolvent der Harvard Kennedy School und wird voraussichtlich am 25. November vereidigt werden. Er wird etwa 18 Monate lang im Amt sein und damit die Amtszeit des scheidenden Präsidenten Guillermo Lasso bis zu den nächsten planmäßigen Präsidentschaftswahlen in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abschließen. Noboas Wahlkampf konzentrierte sich auf die Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Anziehung ausländischer Investitionen und die Sicherheit. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dieses Ergebnis die politische Stabilität und das Vertrauen der internationalen Investoren in das Land wiederherstellen kann. Es wird erwartet, dass Noboa sich auch für eine verantwortungsvolle Exploration und einen verantwortungsvollen Bergbau einsetzen wird.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass sein Chairman, President und Chief Executive Officer, Dr. Keith Barron (der "Darlehensgeber") zugestimmt hat, dem Unternehmen ein Darlehen in Höhe von bis zu 1.000.000 C$ zu gewähren, das von Zeit zu Zeit in den von den Parteien vereinbarten Beträgen gewährt werden kann (das "Darlehen").

Das Darlehen ist ungesichert, wird mit 2 % pro Jahr verzinst und ist mit einer Frist von zwölf Monaten und einem Tag seitens des Darlehensgebers fällig. Das Darlehen dient der Finanzierung des Betriebskapitals und allgemeiner Unternehmenszwecke sowie der Finanzierung von Explorationskosten in Ecuador. Zum Zeitpunkt dieses Dokuments wurden C$50.000 im Rahmen des Darlehens ausgezahlt.

Dr. Keith Barron ist eine dem Unternehmen nahestehende Person, da er der Chairman, der President und Chief Executive Officer, ein Promoter und ein Hauptaktionär des Unternehmens ist. Infolgedessen stellt jeder Vorschuss und jede Rückzahlung im Rahmen des Darlehens eine "Transaktion mit nahestehenden Personen" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Se curity Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen beruft sich auf eine Befreiung von den formalen Bewertungs- und Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 in Bezug auf die Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen unter Berufung auf die Abschnitte 5.5(a) und 5.7(1) von MI 61-101, da der Marktwert der Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen insgesamt 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens gemäß MI 61-101 nicht überschreitet. Das Unternehmen hat nicht mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss des Darlehens einen Bericht über wesentliche Änderungen im Zusammenhang mit dem Darlehen eingereicht, wie in MI 61-101 vorgeschrieben, da das Unternehmen das Darlehen aus vernünftigen geschäftlichen Gründen auf einer beschleunigten Basis organisieren wollte.