Eine Rezession macht noch keinen Bärenmarkt (FOTO)

Frankfurt / Wien / Zürich (ots) - Wie wird nach einem überraschend robusten Jahr

der Jahresausklang für Wirtschaft und Kapitalmärkte ausfallen? Nach Einschätzung

von Tilmann Galler , Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management,

drohen die Gefahren für das wirtschaftliche Wachstum in den nächsten Monaten

zuzunehmen. Gerade wenn im Zuge der höheren Leitzinsen die Finanzierungskosten

für Unternehmen und Privathaushalte steigen, und gleichzeitig vor allem in den

USA die Überschussersparnisse zur Neige gehen, könnten die Absatz- und

Gewinnaussichten für Unternehmen schwieriger werden, so der Experte bei der

Vorstellung des Guide to the Markets (https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-manage

ment/adv/insights/market-insights/guide-to-the-markets/) für das vierte Quartal

2023. Dies könnte sich auch auf die Kapitalmärkte auswirken. Noch sieht Ökonom

Galler den Aktienmarkt aber gut gewappnet. "Die Bewertungen außerhalb der

US-Technologiewerte sind moderat günstig, weshalb die Aktienmärkte mit

Gewinnrückgängen von bis zu zehn Prozent gut leben könnten. Die Erfahrungen der

letzten Jahrzehnte lehrt uns, dass moderate Gewinnrückgänge nicht automatisch in

einen Bärenmarkt münden", führt Galler aus.



Expansive Fiskalpolitik stützt das Wachstum, aber befeuert die Inflation