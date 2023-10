Eigentlich hatte Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) für dieses Jahr „nur“ 18.000 Meter an Bohrungen auf seinem Golddigger-Projekt vorgesehen. Angesichts der anhaltenden Erfolgsserie aber weitete man das Programm auf 34.000 Meter, verteilt auf 124 Bohrungen, aus. Damit hat Goliath auf Golddigger jetzt insgesamt 65.000 Meter an Diamantkernbohrungen niedergebracht! Anleger können sich weiterhin auf eine wahre Flut von Bohrergebnissen freuen, denn noch stehen die Analyseresultate aus 116 Bohrlöchern aus.

Goliath hat mit diesen Bohrungen gleich mehrere Erfolge erzielt. Zum einen konnte man die Vererzung der ursprünglichen Entdeckung Surebet von 1,6 auf 1,8 Quadratmeter ausweiten und zum anderen das Vertrauen in das nachgewiesene System erhöhen, das mit Surebet, Bonanza Shear und Golden Gate jetzt drei gestapelte Zonen umfasst. Und das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht, da alle drei Zonen nach Aussage des Unternehmens weit offen für eine Ausweitung der bekannten Vererzung bleiben.

100% Surebet-Trefferquote im laufenden Jahr

2023 hat Goliath eigenen Angaben mit 98 Bohrlöchern auf dem Surebet-Gebiet abgeteuft, die alle entweder die Surebet Zone, Bonanza Shear oder die Golden Gate Zone antrafen. Dabei stießen 41 dieser 98 Bohrungen auf sichtbares Gold mit Nuggets von bis zu 4 Millimetern Größe, was einer Trefferquote von 42% entspricht. Hinzu kommt ein (bereits gemeldetes Bohrloch) mit 485 gm*AuEq (15,59 Feinunzen Gramm Goldäquivalent) aus GD-23-157 mit 21,08 g/t AuEq über 23,00 Meter (18,95 g/t Gold und 95,31 g/t Silber)!

Ausgehend von den Bohrungen des Jahres 2021 und 2022 und vorläufigen Bohrergebnissen dieses Jahres verfügt die Surebet Zone, die in Hazelton-Sedimenten beherbergt ist, laut Goliath über 106 Bohrlochstichpunkte und ist mehr als 5,5 Mio. Kubikmeter groß. Die durchschnittliche Mächtigkeit der Surebet Zone gibt Goliath dabei mit 6,88 Metern an, während der geschätzte durchschnittliche Goldäquivalentgehalt 6,31 g/t Tonne beträgt.

Die Bonanza Shear hingegen liegt zwischen den Hazelton-Sedimenten und dem Vulkangestein und weist 104 Bohrpunkte auf. Hier wurde das Modell von 13.000.000 m3 auf über 25.000.000 m3 erweitert. Und schlussendlich liegt die Golden Gate Zone im Hazelton-Vulkangestein und weist der Modellierung zufolge mehr als 1.100.00 m3 auf. Die Gehalte werden dann aus den derzeit noch ausstehenden Analyseergebnissen berechnet.

Durchschnittliche Goldgehalte sollten noch steigen

Laut Goliath bleiben nicht nur alle drei Zonen für Erweiterungen offen, das Management um CEO Roger Rosmus ist auch der Ansicht, dass die durchschnittliche Mächtigkeit und die durchschnittlichen Gehalte dieses Goldsystems noch steigen sollten, sobald alle Ergebnisse aus dem Programm 2023 vorliegen, zusammengestellt und interpretiert sind!

Fünf neue, mineralisierte Zonen hat Goliath innerhalb des Gebiets von Surebet Zone/Bonanza Shear Golddigger identifiziert. Die Mineralisierung in diesen neuen aussichtsreichen Bereichen besteht aus Quarz-Sulfid-Brekzien, Stockworks und Adern im Surebet-Stil mit variablen Mengen an halbmassiven bis massiven Galenit-, Sphalerit- und Pyrrhotit-Adern, die den Fußabdruck dieses hochgradigen Gold-Silber-Systems erheblich erweitern.

Goliath machte darüber hinaus vier (!) neue Entdeckungen, die innerhalb der Cambria Icefields Claims von Golddigger liegen und sich rund 40 Kilometer nördlich von Surebet befinden. Dazu gehören Treasure Island, Metallica, Heavy Hitter und Full Contact in der Nähe früherer produzierender Minen. Die mineralisierten Zonen weisen geologische Indikatoren für potenzielle epithermale Lagerstätten auf. Es wurden mehrere Schlitzschnitte und Schürfproben entnommen, um potenzielle zukünftige Bohrziele zu entwickeln. Die Ergebnisse stehen allerdings noch aus

Eines der aggressivsten Explorationsprogramm des Sektors

Quinton Hennigh, technischer und geologischer Direktor des strategischen Goliath-Aktionärs Crescat Capital, kommentierte: „Im Jahr 2023 schloss Goliath erfolgreich eine der aggressivsten Explorationskampagnen aller Unternehmen im Bereich der Junior-Bergbaufirmen ab. Ihre etwa 34.000 Meter Bohrungen haben nun die Surebet-Zone vollständig dargestellt und auch bewiesen, dass es hier ein robustes, gestapeltes Lodensystem gibt, einschließlich der ausgedehnten Bonanza Shear und der neu entdeckten Golden Gate Zone. Darüber hinaus haben die Feldteams von Goliath eine Vielzahl neuer hochgradiger Quarz-Sulfid-Lagerstätten identifiziert, die ähnlich wie Surebet über das riesige Golddigger-Projekt verstreut sind und alle für Bohrungen im Jahr 2024 bereitstehen. Angesichts des beträchtlichen Bestandes an Bohrkernen, die im Labor untersucht werden, einschließlich mehrerer bemerkenswerter Aderabschnitte, die beträchtliches sichtbares Gold enthalten, können wir uns auf viele Ergebnisse freuen.“

Fazit: Goliath CEO Roger Rosmus ist zurecht stolz auf sein Team. Dass es gelungen ist, ein so ausgedehntes, robustes und hochgradiges Gold- und Silbersystem innerhalb von nur zehn Monaten zu identifizieren und zu definieren, zeigt, dass es sich hier um eine Entdeckung von Weltklasse handelt. Und wie Herr Rosmus betont, weist Surebet eine außergewöhnliche Vererzungskontinuität auf, was das Zutrauen des Managements in dieses außergewöhnliche System noch gestärkt hat. Hinzu kommt, dass die Entdeckung der Golden Gate Zone eine äußerst wichtige Entwicklung darstellt. Denn diese könnte dem Unternehmen möglicherweise den Weg zu einer nahegelegenen Vererzungsquelle weisen, die alle bislang entdeckten mineralisierten Zonen speist. Jetzt stehen noch zahlreiche Bohrergebnisse aus – auch von Bohrlöchern, mit denen Goliath sichtbares Gold entdeckt hatte –, sodass in den kommenden Wochen und Monaten mit einem starken Newsflow zu rechnen ist. Setzt sich die Erfolgsserie fort, dürfte das – bei aller Vorsicht – schließlich auch dem Goliath-Kurs zugutekommen.

