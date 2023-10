Polens Präsident lobt Rekord-Wahlbeteiligung - Warten auf Ergebnis

ROM/WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Präsident Andrzej Duda hat angesichts eines möglichen Machtwechsels nach der Parlamentswahl an alle politischen Lager appelliert, in Ruhe auf das offizielle Endergebnis zu warten. "Ich hoffe, die Wahlkommission gibt die Ergebnisse morgen gegen Mittag bekannt", sagte er am Montag während eines Besuchs in Rom und fügte hinzu: "Ich kann vorab schon sagen: Denjenigen, die diese Wahl gewonnen haben, gratuliere ich von ganzem Herzen."

Einen Namen nannte der Präsident nicht. Bei der Parlamentswahl am Sonntag blieb die seit acht Jahren regierende PiS laut Prognosen zwar stärkste Kraft, verfehlte aber die absolute Mehrheit und findet voraussichtlich auch keinen Koalitionspartner. Ein Oppositionsbündnis aus drei proeuropäischen Parteien hingegen würde eine Regierungsmehrheit zusammenbekommen.

Als klaren Gewinner sah Duda, der der PiS nahesteht, die polnische Demokratie. Die "gigantische" Wahlbeteiligung von nahezu 73 Prozent sei ein "überwältigendes Ergebnis"./czy/dhe/DP/stw