Cloud vergibt Lizenz für die Cloudlifter-Technologie an Shure für das neue SM7dB

TUCSON, Arizona, 16. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Cloud Microphones hat sich in den letzten zehn Jahren mit dem Cloudlifter Mic Activator einen Namen gemacht, einem qualitativ hochwertigen, kompromisslosen Audio-Tool, das Phantomspeisung in eine extrem saubere Verstärkung für dynamische Mikrofone, Bändchen- und Röhrenmikrofone mit geringer Ausgangsleistung umwandelt. Das ehrwürdige Shure SM7B ist eines dieser Mikrofone, das von der Verstärkung durch den Cloudlifter stark profitiert, und diese Kombination ist zu einem Standard für viele Audioanwendungen geworden, darunter Musikaufnahmen, Podcasting, Rundfunk und Voiceover-Arbeit.

Zum ersten Mal hat Cloud seine patentierte Cloudlifter-Technologie lizenziert und arbeitet mit Shure zusammen, um die nächste Generation dieses großartigen Mikrofons, das SM7dB, weltweit auf den Markt zu bringen. Dieses neue Mikrofon verfügt über einen speziell entwickelten aktiven Vorverstärker mit einer von Cloud Microphones lizenzierten und von Shure speziell für das SM7dB abgestimmten Technologie, die für eine Vielzahl von Quellen – vom Flüstern bis zum Schreien – eine hervorragende Audioqualität gewährleistet.

„Das SM7B und Cloudlifter werden schon seit vielen Jahren in einem Atemzug genannt", sagte RJ Cloud, Gründer und CEO von Cloud Microphones. „Diese Lizenz an Shure bringt die Qualität und den Komfort der Technologie in einem Paket für den Kunden. Wir fühlen uns geehrt, ein Teil der Geschichte des kultigen SM7-Mikrofons zu sein."

Weitere Informationen zu Shure-Produkten finden Sie auf www.shure.com.

Weitere Informationen zu Cloud-Produkten finden Sie auf www.cloudmicrophones.com.

Informationen zu Cloud Microphones

Cloud Microphones hat seinen Hauptsitz in Tucson, Arizona, und entwickelt und fertigt hochwertige Bändchenmikrofone sowie den Original Mic Activator: den Cloudlifter. Cloud wurde mit zahlreichen Branchenpreisen sowie mit den prestigeträchtigen Presidential „E" und „E-Star" Awards ausgezeichnet, die den bedeutenden Beitrag von Cloud Microphones zum Ausbau der US-Exporte würdigen. Cloud Microphones und Cloudlifter werden verantwortungsvoll in den USA hergestellt.

